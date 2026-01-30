Ракетный удар повредил фабрику американской компании Philip Morris под Харьковом

Ракетный удар повредил фабрику американской компании Philip Morris под Харьковом1
- 30.01.2026, 20:11
- 3,488
Фотофакт.
30 января в результате ночного ракетного удара была повреждена часть фабрики американской компании Philip Morris под Харьковом. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу табачной компании.
«Самое важное – по предварительной информации, пострадавших нет. Весь дежурный персонал находился в укрытии. Компания находится в постоянном контакте с экстренными службами и оказывает необходимое содействие», – цитирует СМИ сообщение Philip Morris.
В компании также подчеркнули, что они продолжают выполнять свои обязательства «перед государством, партнерами и потребителями», а детали происшествия уточнят дополнительно.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области (ГСЧС) опубликовала в Telegram фото последствий ракетного удара по складскому зданию. В сообщении не указывают названия предприятия, однако, вероятно, речь идет именно о фабрике Philip Morris.
«Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова: возник масштабный пожар площадью более 5 тыс. м². Значительные разрушения получили строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших», – говорится в сообщении спасателей.
Как проинформировало РБК-Украина, работа харьковской фабрики Philip Morris была остановлена с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. В 2024-м компания открыла новый завод во Львовской области, инвестировав $30 млн и релоцировав туда 250 сотрудников из Харькова.