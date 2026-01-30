Ракетный удар повредил фабрику американской компании Philip Morris под Харьковом 1 30.01.2026, 20:11

3,488

Фотофакт.

30 января в результате ночного ракетного удара была повреждена часть фабрики американской компании Philip Morris под Харьковом. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу табачной компании.

«Самое важное – по предварительной информации, пострадавших нет. Весь дежурный персонал находился в укрытии. Компания находится в постоянном контакте с экстренными службами и оказывает необходимое содействие», – цитирует СМИ сообщение Philip Morris.

В компании также подчеркнули, что они продолжают выполнять свои обязательства «перед государством, партнерами и потребителями», а детали происшествия уточнят дополнительно.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области (ГСЧС) опубликовала в Telegram фото последствий ракетного удара по складскому зданию. В сообщении не указывают названия предприятия, однако, вероятно, речь идет именно о фабрике Philip Morris.

«Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова: возник масштабный пожар площадью более 5 тыс. м². Значительные разрушения получили строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших», – говорится в сообщении спасателей.

Как проинформировало РБК-Украина, работа харьковской фабрики Philip Morris была остановлена с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. В 2024-м компания открыла новый завод во Львовской области, инвестировав $30 млн и релоцировав туда 250 сотрудников из Харькова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com