«Крысы размером с собаку»5
- 30.01.2026, 20:14
- 11,774
В минском метро прокомментировали зловещие истории о подземке.
Иногда в интернете можно встретить истории о «крысах с размером с собаку», якобы обитающих в тоннелях метро. Однако это городская легенда, сообщили в Минском метрополитене.
Там рассказали, что фактически появление гигантских крыс в метрополитене невозможно. Подземные сооружения метро — среда с ограниченным доступом к пище. В таких условиях крупные животные просто не смогут выжить, не говоря уже о формировании колоний.
Правда, грызуны действительно могут встречаться на станциях, как и в любом крупном городе. Как правило, они держатся ближе к местам, где возможны источники пищи, а не в тоннелях.
Для поддержания санитарной безопасности в метрополитене регулярно проводится плановая дератизация. Работы выполняются специализированными организациями и направлены на контроль численности грызунов и защиту инфраструктуры подземки.
«Метро — это сложный инженерный объект, где чистота и безопасность находятся под постоянным контролем. А „крысы-мутанты“ остаются частью городских легенд», — добавили в метрополитене.