«Крысы размером с собаку»

В минском метро прокомментировали зловещие истории о подземке.

Иногда в интернете можно встретить истории о «крысах с размером с собаку», якобы обитающих в тоннелях метро. Однако это городская легенда, сообщили в Минском метрополитене.

Там рассказали, что фактически появление гигантских крыс в метрополитене невозможно. Подземные сооружения метро — среда с ограниченным доступом к пище. В таких условиях крупные животные просто не смогут выжить, не говоря уже о формировании колоний.

Правда, грызуны действительно могут встречаться на станциях, как и в любом крупном городе. Как правило, они держатся ближе к местам, где возможны источники пищи, а не в тоннелях.

Для поддержания санитарной безопасности в метрополитене регулярно проводится плановая дератизация. Работы выполняются специализированными организациями и направлены на контроль численности грызунов и защиту инфраструктуры подземки.

«Метро — это сложный инженерный объект, где чистота и безопасность находятся под постоянным контролем. А „крысы-мутанты“ остаются частью городских легенд», — добавили в метрополитене.

