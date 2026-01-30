закрыть
7 мая 2026, четверг, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Крысы размером с собаку»

5
  • 30.01.2026, 20:14
  • 11,774
«Крысы размером с собаку»

В минском метро прокомментировали зловещие истории о подземке.

Иногда в интернете можно встретить истории о «крысах с размером с собаку», якобы обитающих в тоннелях метро. Однако это городская легенда, сообщили в Минском метрополитене.

Там рассказали, что фактически появление гигантских крыс в метрополитене невозможно. Подземные сооружения метро — среда с ограниченным доступом к пище. В таких условиях крупные животные просто не смогут выжить, не говоря уже о формировании колоний.

Правда, грызуны действительно могут встречаться на станциях, как и в любом крупном городе. Как правило, они держатся ближе к местам, где возможны источники пищи, а не в тоннелях.

Для поддержания санитарной безопасности в метрополитене регулярно проводится плановая дератизация. Работы выполняются специализированными организациями и направлены на контроль численности грызунов и защиту инфраструктуры подземки.

«Метро — это сложный инженерный объект, где чистота и безопасность находятся под постоянным контролем. А „крысы-мутанты“ остаются частью городских легенд», — добавили в метрополитене.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин