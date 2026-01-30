Северная Корея резко сократила поставки оружия России 9 30.01.2026, 20:29

20,072

Детали.

Поставки северокорейского оружия в Россию в январе резко замедлились, пишет NK News. За месяц в порт Расон на северо-востоке КНДР зашел лишь один российский корабль, предположительно задействованный в схеме военных поставок, следует с данных спутниковых снимков Planet Labs. Это судно пришвартовалось 14 января к причалу, связанному с экспортом вооружении КНДР для войны в Украине. Анализ параметров корпуса указывает, что это мог быть один из двух находящихся под санкциями российских кораблей Angara или Lady R. Эти суда ранее играли ключевую роль в перевозках оружия.

Это первое зафиксированное посещение Расона российским судном с 21 декабря. При этом контейнеры начали накапливаться на причале еще с 27 по 31 декабря или за две недели до визита корабля. Новых контейнеров после 19 января на причале не зафиксировано. С октября по декабрь российские суда заходили в Расон не менее трех раз в месяц. В январе активность резко снизилась. Аналогичное падение наблюдалось и в январе 2025 года.

Причиной могли стать погодные условия, пишет NK News. Обычно грузы из Расона доставляются в порт Восточный на Дальнем Востоке России. В начале января гавань была частично свободна ото льда, но к 24 января практически полностью замерзла. Это могло создать риски для навигации малых судов. При этом спутниковые снимки показывают низкую активность и среди крупных кораблей. Сильные морозы и самые обильные снегопады за последние 20 лет затронули также Владивосток и Находку, хотя сам порт Расон оставался свободным ото льда.

На замедление поставок могли повлиять и политические причины. Как отмечает NK News, Пхеньян мог приостановить операции в Расоне на фоне подготовки к Девятому съезду Трудовой партии Кореи, который намечен на первую половину февраля. На съезде могут обсуждаться новые ориентиры военной и внешней политики страны. Также на ситуацию могли повлиять продолжающиеся переговоры между США, Россией и Украиной.

С 2023 года КНДР поставила России от 6,5 до более чем 8 млн артиллерийских боеприпасов, что могло покрывать до половины потребностей российской армии, пишет NK News. В число поставок входили около 250 баллистических ракет KN-23, дальнобойные орудия Koksan, реактивные системы залпового огня калибра 240 и 107 мм, минометы 60 и 140 мм, кассетные боеприпасы, а также 100-мм снаряды для танков Т-54/55. Последний подтвержденный удар с применением ракеты KN-23 или российского комплекса «Искандер-М» украинская сторона зафиксировала 13 декабря. Новых данных о применении северокорейcких баллистических ракет с тех пор не поступало.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com