Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины 17 30.01.2026, 20:51

5,186

Президент США также сообщил, что Зеленский и Путин «ненавидят друг друга».

Стороны подошли близко к сделке по урегулированию российско-украинской войны, у предстоящих переговоров есть шанс, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Белый дом на YouTube.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и [президент России Владимир] Путин ненавидят друг друга, и это затрудняет [урегулирование войны]. Однако я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования. <...> Я думаю, у нас есть хороший шанс достичь урегулирования», — сказал он.

По мнению главы Белого дома, у предстоящих переговоров есть шанс в том числе без участия спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com