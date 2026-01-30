7 мая 2026, четверг, 21:02
Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины

  30.01.2026, 20:51
Президент США также сообщил, что Зеленский и Путин «ненавидят друг друга».

Стороны подошли близко к сделке по урегулированию российско-украинской войны, у предстоящих переговоров есть шанс, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Белый дом на YouTube.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и [президент России Владимир] Путин ненавидят друг друга, и это затрудняет [урегулирование войны]. Однако я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования. <...> Я думаю, у нас есть хороший шанс достичь урегулирования», — сказал он.

По мнению главы Белого дома, у предстоящих переговоров есть шанс в том числе без участия спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.

