Минского чиновника от ЖКХ обвиняют во взяточничестве 5 30.01.2026, 21:49

3,764

Он брал деньги за обеспечение победы фирмы в госзакупках.

Замдиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам в одном из ЖКХ Минска получал взятки, сообщила прокуратура Минска. Деньги брал за обеспечение победы фирмы в госзакупках.

С декабря 2022 года по июль 2023-го замдиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам в одном из ЖКХ города получил в качестве взятки более 5 тысяч рублей от представителя юридического лица.

«Обвиняемый за денежное вознаграждение выбирал юридическое лицо победителем закупок по выполнению работ по аварийному и текущему ремонту трубопроводов и инженерных сетей и беспрепятственно проводил приемку выполненных работ», — сообщили в прокуратуре Октябрьского района столицы.

Уголовное дело о получении взятки по ч.1 ст. 430 УК возбуждено прокуратурой и передано в Следственный комитет, коммунальнику грозит до семи лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com