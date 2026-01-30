Минского чиновника от ЖКХ обвиняют во взяточничестве

Минского чиновника от ЖКХ обвиняют во взяточничестве5
- 30.01.2026, 21:49
Он брал деньги за обеспечение победы фирмы в госзакупках.
Замдиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам в одном из ЖКХ Минска получал взятки, сообщила прокуратура Минска. Деньги брал за обеспечение победы фирмы в госзакупках.
С декабря 2022 года по июль 2023-го замдиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам в одном из ЖКХ города получил в качестве взятки более 5 тысяч рублей от представителя юридического лица.
«Обвиняемый за денежное вознаграждение выбирал юридическое лицо победителем закупок по выполнению работ по аварийному и текущему ремонту трубопроводов и инженерных сетей и беспрепятственно проводил приемку выполненных работ», — сообщили в прокуратуре Октябрьского района столицы.
Уголовное дело о получении взятки по ч.1 ст. 430 УК возбуждено прокуратурой и передано в Следственный комитет, коммунальнику грозит до семи лет лишения свободы.