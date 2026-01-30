закрыть
7 мая 2026, четверг, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минского чиновника от ЖКХ обвиняют во взяточничестве

5
  • 30.01.2026, 21:49
  • 3,764
Минского чиновника от ЖКХ обвиняют во взяточничестве

Он брал деньги за обеспечение победы фирмы в госзакупках.

Замдиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам в одном из ЖКХ Минска получал взятки, сообщила прокуратура Минска. Деньги брал за обеспечение победы фирмы в госзакупках.

С декабря 2022 года по июль 2023-го замдиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам в одном из ЖКХ города получил в качестве взятки более 5 тысяч рублей от представителя юридического лица.

«Обвиняемый за денежное вознаграждение выбирал юридическое лицо победителем закупок по выполнению работ по аварийному и текущему ремонту трубопроводов и инженерных сетей и беспрепятственно проводил приемку выполненных работ», — сообщили в прокуратуре Октябрьского района столицы.

Уголовное дело о получении взятки по ч.1 ст. 430 УК возбуждено прокуратурой и передано в Следственный комитет, коммунальнику грозит до семи лет лишения свободы.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин