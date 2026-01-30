Будущий премьер-министр Нидерландов рассказал, согласится ли он на переговоры с Путиным

Будущий премьер-министр Нидерландов рассказал, согласится ли он на переговоры с Путиным1
- 30.01.2026, 22:16
Роб Йеттен призвал ЕС сохранять курс на поддержку Украины.
Некоторые лидеры ЕС — не только традиционно дружественные к России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, но даже президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони — недавно высказали мнение, что ЕС следует рассмотреть возможность восстановления дипломатических каналов с Россией, чтобы не позволить президенту США Дональду Трампу задавать тон переговорам с Москвой.
Будущий премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, чья партия D66 на этой неделе заключила соглашение о формировании правительства меньшинства, заявил, что выступает против любых подобных шагов и заверил, что его новое правительство и в дальнейшем будет поддерживать Киев, информирует The Guardian.
38-летний политик заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, поскольку пока «нет никаких признаков» того, что Россия хочет закончить войну в Украине.
«И пока агрессия будет продолжаться, мы будем продолжать поддерживать украинский народ», — сказал он.
Он также отметил, что европейцы должны «гораздо активнее обсуждать, что Европа может сделать для себя», и перестать смотреть на США под руководством Дональда Трампа.