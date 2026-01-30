8 мая 2026, пятница, 0:13
  • 30.01.2026, 23:17
Глава Apple пообещал показать невиданные инновации
Тим Кук

Уже в этом году.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания рассчитывает представить в 2026 году решения и продукты, которые станут по-настоящему новыми для рынка. Об этом он, как пишет MacRumors, сообщил в ходе конференц-звонка с инвесторами по итогам финансового квартала, отметив, что прошедший период оказался для Apple успешным и открыл широкие возможности для дальнейшего развития.

По словам Кука, Apple намерена использовать предстоящий год для внедрения инноваций, которые, по его оценке, ранее никто в индустрии не видел и смогут заметно повлиять на пользовательский опыт. Подобные заявления глава компании традиционно делает во время отчетных выступлений, однако в этот раз формулировка о «невиданных ранее инновациях» прозвучала особенно амбициозно по сравнению с привычными комментариями о сильном продуктовом портфеле.

Остается неясным, какие именно устройства или сервисы Apple имеет в виду. В индустрии продолжают обсуждать перспективы складного iPhone, более персонализированной версии голосового помощника Siri, а также возможный выход умных очков и новых устройств для умного дома. Насколько эти разработки смогут предложить принципиально новые функции, станет понятно по мере анонсов компании в течение 2026 года.

