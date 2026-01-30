Сирийское правительство договорилось с курдами 2 30.01.2026, 23:39

Их права признали, а их отряды вольются в армию государства.

Правительство Сирии достигло соглашения с «Сирийскими демократическими силами» (СДС), возглавляемым курдами альянсом национальных ополчений. Курдские вооруженные формирования и институты будут постепенно вливаться в государственные структуры, передает ВВС.

Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак назвал соглашение «фундаментальной и исторической вехой на пути Сирии к национальному примирению, единству и устойчивой стабильности».

Этому предшествовали недели боев. Сирийским войскам удалось отвоевать обширные районы на северо-востоке страны, находившиеся под контролем «Сирийских демократических сил» более 10 лет. После крупных территориальных потерь альянс согласился на прекращение огня, в результате чего значительная часть территорий перешла под контроль правительства, однако столкновения продолжали происходить.

Как и подписанное ранее соглашение из 14 пунктов, новый договор предусматривает уход сил СДС с линии соприкосновения, вступление их бойцов в сирийскую армию и государственные структуры, а также интеграцию административных и гражданских органов СДС в государственную систему.

Как сообщили в СДС, из их бойцов создадут три бригады, которые сформируют подразделение в составе сирийской армии. В заявлении СДС, опубликованном в Х, говорится, что договоренность достигнута относительно гражданских и образовательных прав курдского населения, а перемещенным лицам будет разрешено вернуться домой.

Дамаску по соглашению переходят тюрьмы, а также нефтяные и газовые месторождения, находившиеся под контролем СДС. До этого сирийские войска уже взяли под контроль объект «Омар», крупнейшее нефтяное месторождение страны, после того как СДС отошли с этих позиций. Ранее армия захватила стратегически важную плотину Табка на реке Евфрат.

Курды внесли значительный вклад в разгром «Исламского государства» и впоследствие при поддержке США контролировали почти треть территории Сирии. В декабре 2024 года после падения режима Башара Асада, которое положило конец 13-летней гражданской войне, СДС некоторое время сохраняли контроль над территориями на северо-востоке Сирии.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, бывший глава повстанцев, пообещал объединить разделенную страну. Еще в марте 2025 года между его правительством и СДС был подписан договор об интеграции, но сделка застопорилась и стороны обвиняли друг друга в ее срыве.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com