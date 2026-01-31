8 мая 2026, пятница, 3:10
Цены на бензин в России превысили американские уровни

9
  • 31.01.2026, 2:43
  • 4,416
Разрыв продолжает расти.

В 2026 году разрыв в ценах на бензин между Россией и США увеличивается. Средние розничные цены на топливо в РФ превысили американские, и разница между ними в ближайшие годы будет только расти. Об этом сообщает СВРУ.

По состоянию на начало 2026 года литр горючего в США стоит почти на пять рублей меньше, чем в России, что подвергает сомнению представление о «дешевых энергоносителях» для российских потребителей.

При этом ценовые тенденции в обеих странах расходятся. В США топливо дешевеет вслед за снижением мировых цен на нефть, тогда как в России бензин продолжает дорожать темпами выше инфляции: только в январе 2026 года средняя цена выросла на 1,2%, а подорожание зафиксировали в 78 регионах.

Перспективы для российской экономики в ближайшие годы выглядят пессимистично. По прогнозам Американского управления энергетической информации, в 2026 году среднегодовая цена на нефть Brent снизится, тогда как российские власти и дальше закладывают в бюджетные расчеты завышенные ожидания.

На фоне сокращения экспортных поступлений нефтяные компании все больше переводят потери на внутренний рынок.

Дополнительным фактором давления остается состояние государственных денег России. В Министерстве финансов РФ уже предупредили о значительном бюджетном дефиците из-за сокращения нефтегазовых поступлений и авансирования расходов.

«Намерение покрывать этот разрыв средствами фонда национального благосостояния и повышением налогов подтверждает лишь системные проблемы российской экономики и углубление отставания от развитых стран», – отметили в разведке.

