8 мая 2026, пятница, 10:08
Кадыров назвал миллиардера Керимова «братом» спустя полтора года после объявления «кровной мести»

  • 31.01.2026, 9:07
Рамзан Кадыров

В чем причина?

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, которому он ранее объявил кровную месть из-за конфликта вокруг маркетплейса Wildberries. Рассказывая о последних контактах с миллиардером, Кадыров назвал его «братом». «Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал он в телеграм-канале. К публикации Кадыров прикрепил фото, где он и Керимов улыбаются, пожимая друг другу руки, сообщает The Moscow Times.

Кадыров объявил кровную месть Керимову и двум депутатам Госдумы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову — 10 октября 2024 года, утверждая, что они пытались заказать его убийство. Глава Чечни говорил, что сенатор предложил за его устранение 100 миллионов, поскольку он вмешался в конфликт, возникший из-за слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ. Источники «Дождя» в Кремле называли бенефициаром сделки Керимова. Кадыров обвинял сенатора и депутатов в том, что они «забрали бизнес» у основательницы маркетплейса Татьяны Ким, и призывал их доказать свою невиновность, чтобы избежать кровной мести.

На фоне угроз Кадырова Керимов ограничил поездки и начал проводить большую часть времени дома под охраной, сообщали собеседники телеканала. При этом Кремль отказался вмешиваться в конфликт и посоветовал обращаться в правоохранительные органы.

Wildberries и Russ объявили о слиянии летом 2024 года, зарегистрировав ООО «РВБ», где доли сторон составили 65% и 35% соответственно. На этом фоне между основателями маркетплейса — Татьяной Ким и ее тогдашним мужем Владиславом Бакальчуком — возник конфликт, в результате которого она подала на развод.

Бакальчук обратился за помощью к главе Чечни, который назвал происходящее «рейдерским захватом» и пообещал помочь. В середине сентября муж Ким вместе с группой вооруженных людей, среди которых были приближенные Кадырова, ворвался в офис маркетплейса недалеко от Кремля. В результате перестрелки погибли два охранника, уроженцы Ингушетии Адам Алмазов и Ислам-Бек Эльмурзиев, еще 10 человек, включая троих бойцов ММА из Чечни, получили ранения. Кадыров призывал все претензии по поводу случившегося предъявлять лично ему.

