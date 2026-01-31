В России назревает грандиозная «зачистка» 7 Дмитрий Чернышев

31.01.2026, 11:49

20,950

Некоторые слишком много знают.

Хочу рассказать российским z-патриотам и волонтерам, помогающим рашистам на фронте, что с ними будет после окончания войны. Они ведь думают, что раз они собирают деньги, аптечки, еду, связь, дроны и разные «буханки», то Родина их отметит, наградит, скажет спасибо. Может быть они даже пройдут по Красной площади в отдельной колонне – вот идут героические волонтеры, подставившее плечо, помогавшие в тылу и на передовой. Как бы не так. Они массово пойдут под топор. Вслед за другими «героями» – Моторолла, Пригожин, Уткин, Жилин, Цыплаков и прочие «испанцы», «гиви», «бэтманы», «вагнера» и т.д. которых зачистили «свои». Просто потому, что они больше не нужны.

Авторитарная система не может существовать с людьми не из системы, которые знают, как она реально работает. Диктатура держится на мифах: о порядке, контроле и рациональности. Боеготовность наивысшая. Все идет по графику в точном соответствии со сроками. Потерь нет, враг беспорядочно отступает. А волонтеры – живое доказательство бездарности, мясных штурмов, обнулений, провалов, армейского бардака и тотального воровства.

Люди, которые помогали выжить неэффективной диктатуре в момент кризиса, после кризиса становятся для нее самой опасной группой. Они знают реальные цифры потерь. Они видели на фронте все. Они много общались с солдатами. Они участвовали в серых схемах. Они умеют действовать по собственной инициативе и главное – они привыкли быть незаменимыми. Для вертикали власти это смертельно опасно.

Ликвидировать слишком много знающих российских волонтеров будут в несколько этапов. Первая зачистка – символическая. Волонтеров перестают упоминать в официальном нарративе. Их вклад минимизируют, так «помогали по мелочи», «инициативы снизу», но на самом деле больше мешали – в Генштабе ведь не дураки сидят и к войне все было готово. Все заслуги будут приписывать генералам, государству, министерствам, «мудрому руководству». Это нужно для обнуления морального капитала. Так Сталин после войны перестал платить деньги за ордена ветеранам. Если общество не признает твой вклад – тебя легче уничтожить.

Потом в дело вступят юристы. Любой человек, участвовший в волонтерском движении знает, что часто для ускорения работы надо обходить правила. Именно это объявят преступлением, незаконным финансированием, несанкционированной логистикой, нарушением валютного или налогового законодательства. А вот на эту партию левых китайских дронов, привезенных по серым схемам, у вас есть накладные? Ах, нету... Да вы же преступник! И будет несколько очень ярких показательных процессов, цель которых – выброчное демонстративное наказание.

Потому, что следующая стадия в заметании мусора под ковер – раскол в среде волонтеров. Появляются «правильные патриотические волонтеры» (лояльные, все понявшие и заткнувшиеся) и «сомнительные элементы» и «аферисты», ворующие народную помощь. Это разрушит горизонтальные связи между волонтерами. Это любимое занятие диктатуры – натравливать одних на других.

И вот тут уже начнется зачистка. Особенно уязвимы логисты, бухгалтеры, z-блогеры, связные между частями и те, кто напрямую взаимодействовал с «полевыми командирами». Кого-то посадят за бухгалтерию, кто-то выпадет из окна, кого-то сделают растлителем малолетних. А у кого в России хватит мужества заступиться за «педофила»?

Возвращение с войны – удобный момент для зачистки, проверки, переаттестации и прочих «служебных разбирательств». Лояльность диктатуре во время войны не конвертируется в безопасность после нее. Наоборот, чем больше ты помогал, тем больше ты знаешь. Жалко ли будет этих «патриотов»? Нисколько. Люди, помогавшие кремлевской диктатуре продержаться еще несколько месяцев, не достойны жалости.

Дмитрий Чернышев, «Телеграм»

