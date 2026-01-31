США и Россия стоят на грани новой ядерной гонки
- 31.01.2026, 12:05
Эксперты обратили внимание на важный нюанс.
Соединенные Штаты и Россия рискуют впервые со времен холодной войны оказаться в условиях неконтролируемой ядерной гонки, если в ближайшие дни не договорятся о продлении последнего действующего соглашения. Договор СНВ-3 прекращает действие уже 5 февраля, и без него впервые с 1972 года не останется ограничений на стратегические ядерные арсеналы двух держав, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Путин предложил сохранить текущие лимиты еще на год, чтобы выиграть время для новых переговоров. Однако президент США Дональд Трамп пока официально не ответил, заявив ранее: «Если срок истекает — значит, истекает», настаивая на необходимости «более выгодного» договора. В Вашингтоне звучат и призывы отвергнуть предложение Москвы, чтобы США могли нарастить силы на фоне ускоренного ядерного наращивания Китая.
Эксперты предупреждают, что отсутствие нового соглашения может привести к наихудшему сценарию. Без механизмов прозрачности обе стороны будут исходить из «самых опасных сценариев» действий противника, что способно спровоцировать новую эскалацию.
Создание нового договора осложняет появление у России новых вооружений, не подпадающих под СНВ-3, а также планы США по космической системе ПРО. Тем временем Китай наращивает свой арсенал и может превысить 1000 боезарядов к 2030 году.
В США также нет единой позиции. Сторонники контроля над вооружениями напоминают о стремительном росте расходов на модернизацию ядерных сил — почти $1 трлн в ближайшие десять лет — и предупреждают, что новая гонка лишь усилит напряженность. Противники же считают, что сдерживать одновременно Россию и Китай без увеличения ядерного потенциала невозможно.
Пока Вашингтон медлит, риск новой масштабной гонки вооружений стремительно растет — и мир может оказаться в самой нестабильной ядерной ситуации за последние десятилетия.