США и Россия стоят на грани новой ядерной гонки 16 31.01.2026, 12:05

4,664

Эксперты обратили внимание на важный нюанс.

Соединенные Штаты и Россия рискуют впервые со времен холодной войны оказаться в условиях неконтролируемой ядерной гонки, если в ближайшие дни не договорятся о продлении последнего действующего соглашения. Договор СНВ-3 прекращает действие уже 5 февраля, и без него впервые с 1972 года не останется ограничений на стратегические ядерные арсеналы двух держав, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Путин предложил сохранить текущие лимиты еще на год, чтобы выиграть время для новых переговоров. Однако президент США Дональд Трамп пока официально не ответил, заявив ранее: «Если срок истекает — значит, истекает», настаивая на необходимости «более выгодного» договора. В Вашингтоне звучат и призывы отвергнуть предложение Москвы, чтобы США могли нарастить силы на фоне ускоренного ядерного наращивания Китая.

Эксперты предупреждают, что отсутствие нового соглашения может привести к наихудшему сценарию. Без механизмов прозрачности обе стороны будут исходить из «самых опасных сценариев» действий противника, что способно спровоцировать новую эскалацию.

Создание нового договора осложняет появление у России новых вооружений, не подпадающих под СНВ-3, а также планы США по космической системе ПРО. Тем временем Китай наращивает свой арсенал и может превысить 1000 боезарядов к 2030 году.

В США также нет единой позиции. Сторонники контроля над вооружениями напоминают о стремительном росте расходов на модернизацию ядерных сил — почти $1 трлн в ближайшие десять лет — и предупреждают, что новая гонка лишь усилит напряженность. Противники же считают, что сдерживать одновременно Россию и Китай без увеличения ядерного потенциала невозможно.

Пока Вашингтон медлит, риск новой масштабной гонки вооружений стремительно растет — и мир может оказаться в самой нестабильной ядерной ситуации за последние десятилетия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com