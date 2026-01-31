Египет за $900: белорусы купили горящий тур и показали, что получили за эти деньги 11 31.01.2026, 12:13

Оправдала ли себя ставка на проверенный отель?

Семья из Могилева отдохнула в Хургаде по горящей путевке и поделилась опытом спонтанного путешествия: от поиска «вкусной» цены до подробного расписания активностей. Издание Myfin.by разбиралось, оправдала ли себя ставка на проверенный отель и чего не хватило туристам для полного счастья.

«Все включено» за 1791 долларов на двоих

Могилевчане Инна и Валерий планировали свой отдых на январь, но на всякий случай решили в начале декабря еще раз промониторить стоимость путевок. Среди множества вариантов выскочила привлекательная цена: 1791 долларов на двоих за 11 дней по системе «все включено». Вылетать нужно было через неделю из Москвы.

— К тому же это был наш любимый 4-звездочный отель Beach Albatros Resort, ранее мы там уже отдыхали несколько раз. Поэтому решение приняли быстро: летим! Через семь дней выехали на машине в Москву, в аэропорт нас привез сын.

Могилевчане привыкли отдыхать активно. Для Инны в приоритете была йога, степ-аэробика и танцы. В расписании утром и вечером чередовались бачата, сальса и зумба. Валерий проводил большую часть времени на волейбольной площадке, где собирались по-настоящему сильные команды.

— В отеле понравилось абсолютно все. Номера свежие, с качественным ремонтом. Нам достался номер с видом на «дикое море»: плавать там запрещено, но можно гулять вдоль побережья. Единственное, чего не хватило, — это времени: хотелось бы добавить к отпуску еще хотя бы дня четыре.

Особо отмечу питание: полноценное, сбалансированное и по-настоящему здоровое.

— В меню встречалось практически любое мясо, кроме свинины: индейка, курица, говядина. Рыбный стол тоже впечатлил: форель, дорадо, креветки и кальмары. Порадовали ягоды и фрукты. На завтрак подавали великолепный мед в сотах и свежевыжатые соки, которые готовили прямо при нас. Все, включая разные виды картофеля, от вареного до фри, было приготовлено по-домашнему вкусно. Отдельного упоминания заслуживает кофейня с огромным выбором пирожных, свежей выпечки и потрясающего ароматного кофе.

Общий бюджет поездки — чуть больше 2000 долларов

В декабре, говорит Инна, отдыхать в Египте идеально: комфортное море 23−24 градуса, температура воздуха 26−28 градусов. Важным преимуществом отеля был песчаный пляж с удобным, пологим входом в море. А с пирса можно было наблюдать за множеством рыб, которыми так славится Красное море.

— Территория отеля ухоженная, очень зеленая, везде чистота и уют. Особенно запомнилась пальмовая аллея с красивой вечерней подсветкой. Инфраструктура продумана, есть аквапарки для взрослых и детей, а также детский клуб. Кстати, отель очень популярен у семей с детьми всех возрастов, от грудничков до подростков. Также имелись два теплых бассейна: один ближе к морю, второй — в глубине территории.

По вечерам тоже не было скучно, для гостей организовывали развлекательные программы — как для детей, так и для взрослых. Персонал был ненавязчивым, все доброжелательные и вежливые.

— Целью нашей поездки был релакс и оздоровление: хотелось подышать морским воздухом, согреться на солнце и восполнить дефицит витамина D, гуляя босиком по теплому песку. Для нас критически важен сухой климат, благотворно влияющий на дыхательные пути. За пределы отеля не выезжали — за 11 дней в этом не возникло необходимости. Все знаковые места региона мы посетили ранее, поэтому тратить время и дополнительные средства на экскурсии не было ни смысла, ни желания.

Супруги считают, что цена за отдых полностью соответствует качеству и траты оправданы.

Общий бюджет поездки составил 2010 долларов. Около 100 долларов обошелся дизель до Москвы и обратно, в районе 20 долларов потратили в дороге на чай, воду и перекус. По 25 долларов с человека заплатили за визы в аэропорту Хургады, еще 50 долларов оставили в аптеке — покупали витамины.

