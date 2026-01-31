Недалеко от Вильнюса в небе зафиксировали необычное явление

Недалеко от Вильнюса в небе зафиксировали необычное явление1
- 31.01.2026, 12:29
Астрофизики объяснили загадочный «след от дыма».
30 января, в 16:30 ч. в Вильнюсском районе было зафиксировано необычное явление - на большой высоте необычный след от «дыма». Читатель Андрей прислал Delfi фотографию этого явления.
О нем писали и в группе «Энтузиасты погоды» на фейсбуке.
«Вильнюсский район, 16:34 ч, что это?», – вопрошала Эвелина.
Астрофизик Вильнюсского университета Рената Минкявичюте сказала Delfi, что «это может быть космический мусор. В эти дни как раз должен упасть космический объект, который будет виден и в Европе».
Астрофизик Каститис Зубовас, увидев кадры, сказал, что это может быть след, оставленный метеором или космическим мусором.