8 мая 2026, пятница, 12:48
Недалеко от Вильнюса в небе зафиксировали необычное явление

  • 31.01.2026, 12:29
ФОТО: Orų entuziastai | Delfi

Астрофизики объяснили загадочный «след от дыма».

30 января, в 16:30 ч. в Вильнюсском районе было зафиксировано необычное явление - на большой высоте необычный след от «дыма». Читатель Андрей прислал Delfi фотографию этого явления.

О нем писали и в группе «Энтузиасты погоды» на фейсбуке.

«Вильнюсский район, 16:34 ч, что это?», – вопрошала Эвелина.

ФОТО: Andrejus Pileckis | Delfi

Астрофизик Вильнюсского университета Рената Минкявичюте сказала Delfi, что «это может быть космический мусор. В эти дни как раз должен упасть космический объект, который будет виден и в Европе».

Астрофизик Каститис Зубовас, увидев кадры, сказал, что это может быть след, оставленный метеором или космическим мусором.

