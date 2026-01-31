Кевин из «Один Дома» трогательно простился со своей экранной «мамой» 1 31.01.2026, 12:45

Макколей Калкин и Кэтрин О’Хара

Стали известны новые подробности последнего дня жизни актрисы Кэтрин О'Хара.

Вчера, 30 января, стало известно о смерти известной актрисы Кэтрин О’Хара, широко известной по роли мамы Кевина Маккалистера в фильме «Один дома». На трагическую новость отреагировал Макколей Калкин в своем Instagram.

Причина смерти Кэтрин О’Хара

Стали известны новые подробности последнего дня жизни актрисы. Оказалось, что незадолго до смерти Кэтрин, в ее дом вызывали службу спасения. Как сообщили в Пожарном департаменте Лос-Анджелеса, в 4:48 утра к ним поступил вызов для оказания помощи «женщине в возрасте около 70 лет». О'Хара жаловалась на трудности с дыханием и ее срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь медиков, актриса скончалась через несколько часов.

Как Макколей Калкин отреагировал на смерть Кэтрин О’Хара

Экранный сын актрисы по фильму «Один дома» Макколей Калкин посвятил Кэтрин О’Хара трогательный пост в Instagram после известия о ее кончине. Актер назвал ее мамой и выразил сожаление, что у них не было больше времени вместе.

«Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел просто сидеть рядом с тобой в кресле. Я слышал тебя. Но мне еще так много хотелось сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже», — высказался Калкин.

