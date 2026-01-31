В мире на 70% упали цены на какао 44 31.01.2026, 23:29

На радость сладкоежкам.

Цены на какао в Нью-Йорке упали ниже $4 тыс. за тонну впервые с 2023 года, частично нивелировав резкий рост, который ранее создавал проблемы для шоколадной индустрии. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 30 января.

Самый активный фьючерсный контракт подешевел на 5,9% - до $3 931 за тонну, самого низкого уровня с ноября 2023 года. Падение стало продолжением снижения, наблюдавшегося в последние недели, после отчетов о переработке какао, которые зафиксировали снижение спроса из-за высоких цен в течение последних двух лет.

Падение цен происходит на фоне общего снижения на товарных рынках, где также подешевели золото и серебро из-за укрепления доллара.

Фьючерсы на какао достигли исторического максимума в декабре 2024 года на фоне плохих урожаев в Западной Африке. Рост цен заставил потребителей сократить потребление шоколада, тогда как производители изменяли рецептуры, используя более дешевые заменители и дополнительные ингредиенты, например орехи. С тех пор цены снизились примерно на 70%.

В Европе, которая является крупнейшим потребителем какао, переработка бобов в четвертом квартале достигла самого низкого уровня с 2013 года.

Одновременно рост производства в ключевых странах-производителях создает предпосылки для превышения предложения над спросом. В частности, StoneX прогнозирует глобальный избыток какао в этом сезоне, а также в 2026-2027 годах.

