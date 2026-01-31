72% украинцев негативно относятся к Трампу 25 31.01.2026, 13:02

Опубликованы результаты последнего опроса.

Опрос группы «Рейтинг» показал, что 72% украинцев негативно относятся к президенту США Дональду Трампу, тогда как положительно – 22%.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на опрос группы «Рейтинг».

Отмечается, что 47% респондентов имеют к президенту США скорее негативное отношение, еще 25% относятся очень негативно.

Зато положительное отношение к президенту США выразили 22% опрошенных.

Относительно лучшее отношение к Трампу имеют молодые мужчины 18-35 лет (35%).

Опрос проводился 11-14 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера. Размер выборки: 1000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

