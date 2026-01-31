Что на самом деле означает буква «i» в iPhone, iPad и iPod? 4 31.01.2026, 13:10

9,592

Стив Джобс

Это не то, о чем думали многие.

Многие пользователи Apple никогда особо не задумывались, что означает строчная буква «i» в названиях их устройств, таких как iPhone, iPad и iPod.

Существовало множество догадок: кто-то считал, что это «intelligent» (умный) или «indispensable» (незаменимый), а кто-то думал, что буква символизирует личное местоимение «I» – «мой».

На самом деле смысл гораздо проще, говорится в материале SuperCarBlondie.

Сооснователь Apple Стив Джобс еще в 1998 году объяснил, что знаменитая буква «i» – это не столько маркетинговая фишка, сколько отсылка к самому важному для техники Apple в те годы – интернету. Именно доступ в сеть был ключевой идеей при создании iMac, первого компьютера Apple с приставкой «i», и именно этот символ затем переняли и для iPhone, iPod и iPad.

Кроме «интернета», «i» также символизирует такие концепции, как individual, instruct, inform и inspire – «индивидуальность», «обучение», «информирование» и «вдохновение». Каждая из них отражает философию и видение Apple, хотя официального закрепленного значения буквы никогда не было.

Пользователи Apple в социальных сетях признались, что были удивлены таким объяснением. Многие считали, что «i» связано с iOS или отражает персональный характер продукции (якобы «мой телефон»). Но, по сути, все началось с того, что Apple хотела подчеркнуть возможность подключения к интернету, что в конце 90‑х стало революционной функцией для персональных устройств.

Первая версия iPhone была представлена Джобсом в январе 2007 года и полностью соответствовала этой философии: аппарат объединял функции телефона, музыкального плеера и интернет‑терминала.

Реклама

С тех пор линейка iPhone выросла до 17‑го поколения, а суммарные продажи по всему миру превысили 3 миллиарда единиц – и популярность приставки «i» оказалась не случайной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com