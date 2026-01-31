Изменения для белорусов в феврале 31.01.2026, 13:26

Начинается сезон «сюрпризов».

Последний месяц зимы принесет белорусам достаточно много значимых изменений. Придется привыкать к новым цифрам в жировках и следить за расходом интернет-трафика, пишет «Телеграф».

Новшества по больничным

С февраля некоторые белорусы могут рассчитывать на большую сумму больничного. Новый порядок расчета с 28 января 2026 года ввели для тех, кто проходил военную службу. Теперь периоды военной службы будут включаться в страховой стаж для назначения пособий по временной нетрудоспособности, если они подтверждены документами персонифицированного учета.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили , что для этого бывшим военнослужащим нужно принести в бухгалтерию на работу документ о периодах военной службы.

Кстати, двум категориям бывших военнослужащих эти документы нести в бухгалтерию не нужно:

тем, кто проходил военную службу до 2003 года,

тем, кто проходил срочную военную службу после 2020 года.

Новые тарифы ЖКХ

Увы, февраль сулит белорусам повышение расходов. Причем в данном случае изменение затронет абсолютное большинство населения, поскольку речь идет о коммуналке. Согласно президентскому указу, для условной двухкомнатной квартиры площадью 48 метров, в которой живут 3 человека, она за год не должна вырасти больше, чем на пол базовой (то есть 22,5 рубля).

Повышать тарифы, как и в прошлом году, решили в два этапа. Уже в феврале белорусы должны получить первые жировки по повышенным тарифам, но удорожания основных «зимних» статей расходов на этот раз не планируется: тарифы на тепло- и электроэнергию пообещали поднять летом.

Кстати, субсидируемые тарифы, по которым рассчитывают коммуналку большинству белорусов, и 100%-ные тарифы, по которым приходится оплачивать услуги ЖКХ так называемым «тунеядцам», выросли неравномерно.

Мы посчитали и сравнили, как изменятся тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026 году в привычных всем процентах, и свели данные в две таблицы. Изучить их можно в материале по ссылке .

Конец «настоящего» безлимита

Еще одна статья ежедневных расходов в семейном бюджете, которую придется пересмотреть белорусам – это расходы на связь. По решению Министерства связи и информатизации с 23 февраля вводятся четкие ограничения параметров безлимитных тарифов у всех мобильных операторов.

По новым правилам без ограничения скорости передачи данных операторы смогут предоставлять в месяц не более 30 Гб на «безлимитах» (которые теперь так уже и не назовешь). Далее скорость будут принудительно ограничивать до 1 Мбит/с , а если вы не захотите так себя ограничивать, придется подключать дополнительные пакеты интернет-трафика.

Впрочем, мобильные операторы уже подсчитали, что большинство их абонентов не используют больше установленного законодательством лимита, так что изменения заметят не все.

Больше всего вопросов пока остается у жителей сельской местности, дачников – в общем тех, до кого еще не дотянулось оптоволокно, и они вынуждены пользоваться мобильным интернетом как домашним. Им точно придется как-то «оптимизировать» либо расход мобильного трафика, либо ежемесячные расходы на связь.

По крайней мере, один из интернет-провайдеров уже предупредил своих клиентов о грядущем подорожании тарифов.

Изменения процедуры техосмотра

Зато на кое чем точно теперь можно будет экономить - на техосмотре. Если не на его стоимости, то как минимум – на времени, на него затраченном (а время, как известно, тоже деньги).

Уже с 11 февраля официально вступает в силу президентский указ, который упрощает многие бюрократические процедуры, переводя в цифровой формат привычную «бумажную» административку.

Для диагностических станций этот указ, фактически, завершил «оцифровку» процесса прохождения техосмотра. Теперь водителям не придется ехать на станцию за разрешением на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По сути, бумажный «дазвол» водителю теперь вообще будет не нужен. Получить его можно будет в электронном виде через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга» и ее даже не будет необходимости распечатывать.

Паспорта и загранпоездки

А вот одной категории белорусов, наоборот, добавили бумажной волокиты. С 11 февраля молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет для получения паспорта и водительского удостоверения (в том числе, при замене) придется брать дополнительную справку в военкомате или органе государственной безопасности. В справке должно будет уточняться отношение молодого человека призывного возраста к воинской службе.

Чтобы ее получить, нужно будет предъявить военный билет или иной документ воинского учета или паспорт. Не будет она обязательной лишь для тех, кто оформил выезд на постоянное проживание за пределами Беларуси.

Кстати, о загранице. Выехать в соседнюю Латвию белорусам теперь будет несколько сложнее. Власти страны все-таки решили прекратить пассажирское автобусное сообщение с Беларусью. Всем автобусным перевозчикам не продлят лицензии. Часть маршрутов закроется уже в феврале. Лицензия последнего перевозчика истекает 27 июня 2026 года.

Напомним, что железнодорожное и авиасообщение между Латвией и Беларусью прекращено уже несколько лет.

Зато в Минск начнет летать еще одна иностранная авиакомпания - израильская Arkia . В планах компании - выполнять по два рейса в Минск в неделю: самолеты будут летать по понедельникам и пятницам. Прямой рейс позволит белорусам существенно сэкономить и в деньгах, и по времени.

