Реквием по электромечте Лукашенко 16 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

31.01.2026, 13:50

8,420

Это закономерный результат тридцати лет деградации белорусской науки.

В многолетней эпопее по созданию отечественного электромобиля окончательно поставлена точка. Вместо массового авто белорусская Академия наук решила ограничиться экскурсионным автобусом для Ботанического сада. Его, правда, сделать тоже пока не получилось.

«Мы немножко переоценили свои возможности. Не до конца отдавали себе отчет, что пассажирский автомобиль – это все-таки очень много систем безопасности, это мультимедиа, это силовой каркас. И попытка свои наработки сходу интегрировать в бывшую бензиновую машину, к сожалению, не привела к хорошему потребительскому результату», - сказал в воскресенье в интервью белорусскому телевидению президент Академии наук Владимир Караник.

Про «немножко переоценили возможности» и «не привела к хорошему потребительскому результату», это Караник, конечно, сильно польстил. В том смысле, что попытка вообще ни к какому результату не привела. Хотя, на то, чтобы правильно оценивать свои возможности, потребовалось потратить восемь лет и десятки миллионов.

Первый отечественный электромобиль в Беларуси презентовали еще в 2017 году. Опробовать его доверили тогдашнему первому вице-премьеру Владимиру Семашко. Он признал испытания успешными.

«Я думаю, что в ближайшие два-три года у нас это будет не просто игрушка. Это будет уже так сказать реальное внедрение», - сказал Семашко.

Правда, тогда же обнаружились и некоторые мелкие недостатки. Батарея для первого белорусского электромобиля стоила дороже, чем он сам. Но недостатки обещали быстро исправить и уже с 2021 года начать серийное производство, чтобы продавать белорусский электромобиль белорусам. И не только белорусам. Белорусским электромобилем собирались осваивать международные рынки.

С 2021-м годом как-то промахнулись и после этого запустить отечественный электромобиль в серию обещали уже каждый год. В последний раз его обещали запустить в массовое производство к 1 января 2025 года. Правда, потом выяснилось, что, во-первых, не массовое производство, а только опытную партию, а во-вторых, не 1 января, а когда-нибудь.

Как честно признал тогдашний вице-премьер Петр Пархомчик: «Моя была идея взять популярный Coolray и сделать из него электрический автомобиль. И он получился. Он есть, он прошел испытания. Его надо ставить на производство. Но те узлы, которые нужно изготавливать, требуют технологий, которых пока нет».

То есть, белорусский электромобиль получился слишком передовым для современных технологий.

Пробную партию, точнее несколько прототипов, получилось изготовить только к ноябрю 2025 года. Как объяснял тогда Караник: «Они есть, они в живом экземпляре, просто выглядят, как Coolray, стоят, как «Роллс-Ройс», а ездят, как «Жигули»

Лукашенко эти достижения не впечатлили и он уточнил: «Короче, если я выйду и увидят, что я за рулем еду этой машиной, люди разбегутся?».

Нет, успокоил его Караник. Не о чем переживать. Машина – класс.

«Не разбегутся, он выглядит, как обычный Coolray, и даже едет».

Машина, которая выглядит как Coolray, стоит, как «Роллс-Ройс» и даже едет оказалась высшим достижением отечественного электромобилестроения.

Через четыре дня после совещания КГК обвинил группу разработчиков в том, что они неправильно распределяли премии и завышали цены при проведении закупок.

Но, как сказал Владимир Караник, все было не зря: «Мы нашли свою нишу. Это автомобили специального назначения. Электротранспорт складской, электрокары для аэропортов. Это экскурсионный автобус для Ботанического сада, который сейчас проектируется и будет изготавливаться».

То есть восемь лет усилий потребовались, чтобы создать экскурсионный автобус для Ботанического сада. При этом даже этот автобус пока еще не сделали, а только проектируют.

И этот провал не становится менее эпическим от того, что он был с самого начала предсказуемым. Это закономерный результат тридцати лет постепенной деградации белорусской науки.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com