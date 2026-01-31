Легендарный «Белвест» может начать шить обувь для военной хунты Мьянмы

Легендарный «Белвест» может начать шить обувь для военной хунты Мьянмы8
- 31.01.2026, 14:06
Представители обувного холдинга провели рабочую встречу с делегацией из этой страны.
Белорусский производитель обуви «Белвест» может начать шить армейскую и тактическую обувь для Министерства обороны Мьянмы, следует из сообщения в телеграм-канале «Беллегпрома». Представители обувного холдинга «Луч» и «Белвест» провели рабочую встречу с делегацией из этой республики, сообщает «Еврорадио».
«На встрече стороны обсудили возможности поставок современной армейской и тактической обуви белорусского производства, <...> высокое качество и надежность продукции, соответствующие строгим требованиям силовых структур», — говорится в сообщении Беллегпрома.
Напомним, в Мьянме в феврале 2021 года произошел военный переворот. Лидеры страны были арестованы, власть перешла к военным структурам. В стране до сих пор идет гражданская война, но на днях там прошли первые со времен переворота парламентские выборы. В ООН их раскритиковали, назвав попыткой легитимизировать власть хунты, пишет Deutsche Welle.
Две недели назад стало известно, что «Белвест» признали экономически несостоятельным. Вместо банкротства в отношении компании введена санация сроком на 36 месяцев. Это процедура должна обеспечить эффективную работу юрлица и восстановить его платежеспособность.
Вероятно, в попытке справиться с критической ситуацией для легендарного производителя белорусской обуви нашли специфического партнера, которого в сообщении «Беллегпрома» подчеркнуто называют «уважаемым партнером».