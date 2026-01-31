«На пути военной машины Путина тихо разбросали камни» 6 31.01.2026, 14:14

11,892

Олег Жданов

Из Евросоюза пришла важная новость.

Российская Федерация наконец-то будет внесена в список стран с высоким риском отмывания денег, что усложнит проведение денежных операций российских компаний и граждан с Европой, сообщил офицер запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

По мнению эксперта, было бы правильнее объявить Россию спонсором терроризма, но пока Европа решилась на другой шаг. Об этом офицер ВСУ рассказал на своем YouTube-канале.

«Совет Европы внес Российскую Федерацию в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма. Сколько лет длится российский террор? Еще с момента отравления «Новичком» охранника Путина. Еще с тех времен надо было объявить Российскую Федерацию главным спонсором международного терроризма. В принципе, лучше поздно, чем никогда, как говорится», - порадовал украинцев военный эксперт.

Затем Жданов объяснил, что представляет принятое Евросоюзом решение на деле: «Среди последствий вот такого признания Российской Федерации страной, с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, будет повышенный контроль всех финансовых операций с этой страной. Банки Европы могут отказывать в транзакциях или закрывать счета».

«Начнутся жесткие проверки счетов, чтобы определять, откуда средства, задержки платежей на значительные сроки, с целью проверки происхождения денег. Это касается не только юридических, но и физических лиц, и много других «подводных камней» появится для всего, что связано с Россией и денежными средствами оттуда. Такое решение наконец-то принял Европейский союз», - подытожил эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com