Reuters: Украинцам нужно продержаться три недели 9 31.01.2026, 14:30

Потом будет легче.

Следующие три недели станут сложными для украинцев из-за понижения температуры и поврежденной российскими ударами энергетической инфраструктуры. Обстрелы РФ лишили миллионы людей света и тепла.

Об этом говорится в материале Reuters.

По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе на севере и востоке Украины ожидается температура ниже -20°, чрезвычайно низкая для страны.

«Плохая новость состоит в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно. Хорошая новость в том, что нам нужно продержаться три недели, потом будет легче», — высказался председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус.

Политик объяснил, что ситуация может улучшиться благодаря потеплению и росту производства солнечной энергии из-за увеличения продолжительности светового дня.

Мощные удары по энергетике

Две последние массированные атаки России на Киев в январе оставили около миллиона людей без света и шесть тысяч многоквартирных домов без отопления. После недель ремонтных работ около 700 до сих пор не имеют тепла.

Издание отмечает, что подобная картина повторяется по всей стране. В частности, север и восток страны, где расположены такие крупные города как Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, регулярно подвергаются атакам. Это приводит к ограничениям электроснабжения для промышленности и отключениям электроэнергии для потребителей.

Атаки на электростанции, систему передачи энергии и газовый сектор уже давно являются ключевыми элементами полномасштабного вторжения РФ. Москва утверждает, что стремится взорвать боеспособность Украины.

