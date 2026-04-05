8 апреля 2026, среда, 6:59
  5.04.2026, 15:16
Си Цзиньпин продолжает чистки среди элит КНР
Ма Синжуй
Фото: Getty Images

Лидер КНР проводит самую масштабную кампанию по укреплению контроля над партийной элитой.

В Китае начато расследование в отношении члена Политбюро Ма Синжуя, что стало частью масштабной антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Ма Синжуй, ранее занимавший пост партийного секретаря Синьцзян-Уйгурского автономного района, подозревается в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Хотя формально он пока не исключен из Политбюро, подобные расследования в Китае редко заканчиваются возвращением чиновников к власти.

По оценкам аналитиков, это уже третий случай отстранения высокопоставленного члена Политбюро в текущий срок Си Цзиньпина. Ранее под расследование попали также два высокопоставленных военных — Хэ Вэйдун и Чжан Юся. Нынешняя кампания считается самой масштабной чисткой среди высшего руководства со времен революции.

После начала расследования численность Политбюро фактически сократилась до 21 человека — это минимальный показатель с 1999 года.

66-летний Ма Синжуй считался одним из перспективных политиков. Он сделал карьеру в аэрокосмической отрасли, а затем занимал высокие государственные посты. С 2013 по 2021 год работал в провинции Гуандун, а позже возглавил Синьцзян.

На этом посту он частично смягчил жесткую политику своего предшественника, связанную с системой лагерей, вызвавших международную критику. Однако его руководство совпало с протестами в Урумчи в 2022 году, которые стали одними из крупнейших выступлений против политики Пекина за последние годы.

Ма был переведен с поста в Синьцзяне в 2025 году, после чего исчез из публичной повестки. Его отсутствие на заседании Политбюро в ноябре стало первым сигналом возможных проблем.

Расследование проходит на фоне продолжающейся кампании Си Цзиньпина по укреплению контроля над партийной элитой.

