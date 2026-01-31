Синоптики поставили Лукашенко в нелепое положение

Синоптики поставили Лукашенко в нелепое положение33
- 31.01.2026, 14:54
Диктатор сморозил глупость, не подумав.
Беларуси предстоит «еще один раунд похолодания», но «таких морозов до −30°С уже не будет», заявил Александр Лукашенко 30 января во время общения с коллективом ОАО «Планар».
— Вот еще один раунд похолодания (предстоит. — Прим. ред.). Таких морозов до 30 уже не будет, но все равно холодно. Все вирусы будут уничтожены. Пусть организм закаляется, — рассказал Лукашенко.
В этот же день Белгидромет объявил на грядущие три дня оранжевый уровень опасности из-за непогоды. По данным синоптиков, ночью и утром воскресенья, 1 февраля, на «большей части территории страны минимальная температура воздуха составит −25…30°С», а в понедельник столбик термометра опустится местами до −33°С.