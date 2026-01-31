Белоруска открыла визу и отправилась в поездку, но не учла важную деталь 3 31.01.2026, 15:12

Из-за этого она могла остаться на пару часов на «нейтралке».

Из-за двухчасовой разницы во времени между Беларусью и Польшей шенгенская виза минчанки еще не начала действовать на момент, когда она собиралась выехать в Польшу через пункт пропуска «Брест». На это обстоятельство ей указал водитель рейсового автобуса, который должен был перевезти ее через границу. Об инциденте женщина рассказала в соцсети Threads, пишет «Зеркало».

Женщина рассказала, что ее испанская виза начала действовать с 30 января.

«В 00.15 (по минскому времени. — Прим. ред.) 30 января я уже была в Бресте и ждала автобус на Варшаву. И тут водитель мне говорит: «А вы в курсе, что разница во времени два часа (на два часа меньше) и по факту у поляков 29 января. Если мы пройдем границу РБ за 1−1,5 часа, вас придется оставить в нейтральной зоне№. Это тотальный пи***ц. Как я до этого не додумалась?», — написала автор.

Пост собрал более 280 тысяч просмотров и множество комментариев. Некоторые пользователи, которые уже побывали в похожей ситуации, делились своим опытом:

«О, у меня похоже было. Виза была условно с 01.02, а на границе к окошку подошла в 23.50 31.01. Тетенька улыбнулась и сказала: «Идите в конец очереди», подойдете через десять минут… завтра», — рассказала greenlana83.

Некоторые пользователи заявили, что пройти белорусско-польскую границу за полтора часа — это «нереально». Другие в ответ парировали, что в случае с блогершей речь идет лишь о прохождении белорусской границы, поэтому не все так однозначно.

Сама же автор поста написала, что белорусских пограничников ее автобус прошел за час-полтора, но «как обычно», на мосту между белорусским пунктом пропуска и польским их автобус «застрял» в очереди.

«Стояли около двух часов, прошла я границу суммарно за пять-шесть часов», — написала блогерша.

