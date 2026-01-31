В аэропорту Минска задерживают рейсы

В аэропорту Минска задерживают рейсы1
- 31.01.2026, 15:28
Причины не называются.
Сразу несколько рейсов из Национального аэропорта «Минск» в субботу, 31 января, столкнулись с задержками. Об этом свидетельствует табло вылетов, пишет «Телеграф».
Так, рейс авиакомпании «Белавиа» в московский аэропорт «Шереметьево» вылетел с опозданием почти на час, вместо 7:40 — в 8:30. Опоздал и рейс в российский Сочи почти на полчаса.
Рейс в Стамбул должен был покинуть воздушную гавань Минска в 9:10, однако вылетает он только сейчас.
Администрация аэропорта о причинах задержек не сообщала.