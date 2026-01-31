Министр энергетики назвал причину масштабного отключения света в Украине

Министр энергетики назвал причину масштабного отключения света в Украине4
- 31.01.2026, 15:52
- 6,874
Зеленский уже заслушал доклады.
Утром 31 января между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины произошло технологическое нарушение с одновременным отключением электросети. Это повлекло каскадное отключение электроэнергии.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины», - сообщил Шмыгаль.
По его словам, это повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.
Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применены специальные графики аварийных отключений.
«Энергетики «Укрэнерго» работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен», - добавил министр.
В Минэнерго уточнили, что по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже заслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины.
«Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время», - отметил глава Украины.