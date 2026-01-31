Под Гданьском задержана группа, торговавшая древесиной из Беларуси и РФ 3 31.01.2026, 16:20

Поставки осуществлялись в обход санкций Евросоюза.

Как сообщает polskieradio.pl, в операции по пресечению их преступной деятельности приняли участие сотрудники морского подразделения Пограничной стражи и Национальной таможенно-налоговой службы.

Группа, состоявшая из трех граждан Польши и двух России (их возраст - от 43 до 64 лет) в обход санкций ЕС торговала полученными от российских и белорусских компаний фанерой и пиломатериалы».

«Лица, действовавшие от имени компаний, присутствующих на польском рынке, использовали различные механизмы обхода санкций. В том числе — в так называемый переходный период — они имитировали поставки якобы по ранее заключённым контрактам с российскими и белорусскими партнерами. После окончания этого периода использовалось фиктивное указание происхождения древесины из Казахстана и Турции, а также неверная классификация товаров по таможенным кодам, чтобы создать видимость ввоза продукции, не подпадающей под санкции», - рассказал прокурор Мариуш Душиньски.

За инкриминируемые преступления фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 30 лет. В прокуратуре подчеркивают, что расследование продолжается и не исключено предъявление обвинений другим лицам.

