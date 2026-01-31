Режиссера Сокурова исключили из совета по развитию кинематографии РФ 6 31.01.2026, 16:27

10,374

Александр Сокуров

Это произошло после его резких заявлений на встрече с Путиным.

Российское правительство вывело из состава совета по развитию кинематографии режиссера Александра Сокурова. Это следует из подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения об обновлении совета.

Сокуров также является членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. В декабре во время заседания СПЧ он заявил перед Владимиром Путиным, что объявление россиян «иноагентами» является унижением «человека и гражданина», которое не дает возможности «развиваться и дальше существовать». Кроме того, режиссер говорил о цензуре в отечественном кино и литературе и заявлял о невозможности свободной дискуссии в стране. Также он отмечал, что в российских вузах становится меньше бюджетных мест из-за того, что их занимают дети участников войны против Украины.

Сокуров, получивший известность благодаря своим нестандартным картинам «Русский Ковчег», «Телец», «Молох» и «Сказка», последний из которых фактически запрещен к показу в РФ, ранее участвовал в вечерах писем в поддержку политзаключенных, поддерживал на судах художницу Александру Скочиленко и подписал обращение к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой об освобождении режиссера Жени Беркович и драматурга Светы Петрийчук, осудив «деструктологическую экспертизу» их пьесы.

Совет по развитию кинематографии представляет собой консультативный орган, который объявляет своей задачей помощь во взаимодействии властей, деятелей культуры и предпринимателей в вопросах развития отечественного кино.

Помимо Сокурова из совета исключены режиссер Валерий Тодоровский, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая и другие лица.

Состав совета пополнился главой Союза театральных деятелей и худруком «Табакерки» Владимиром Машковым, гендиректором «Централ партнершип» Вадимом Верещагиным, главой онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, руководителем «Театра наций» Евгением Мироновым, режиссером Сергеем Урсуляком и др.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com