8 мая 2026, пятница, 17:53
В Столине студентка слепила из снега огромного дракона

2
  • 31.01.2026, 16:58
  • 5,270
На создание фигуры ушли целые сутки.

Студентка Гродненского медицинского университета Инна Вабищевич во время зимних каникул находится дома, в Столине, и решила использовать это свободное время с творческой пользой, пишет издание «Медиа-Полесье».

За сутки девушка самостоятельно слепила из большого сугроба впечатляющую снеговую фигуру дракона. Теперь скульптура стоит у входа во двор и как будто «охраняет» дом, а прохожие с удовольствием фотографируются рядом с ней.

Как отмечает Инна, летом она любит создавать фигуры из песка, а нынешняя зима вдохновила ее попробовать свои силы в работе со снегом.

