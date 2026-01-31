Дешевая нефть и санкции вынудили Путина пойти на переговоры 11 31.01.2026, 17:29

5,980

Доходы бюджета РФ обрушились, а расходы на войну растут.

Нефтяная отрасль РФ переживает не лучшие времена, поэтому шансы заработать достаточно денег для войны с Украиной становятся все меньше.

Нефтяные доходы России, которые являются ключевым источником финансирования войны против Украины, резко сокращаются. Это привело к росту бюджетного дефицита, повышению налогов и наращиванию государственного долга РФ. К тому же РФ впервые за несколько месяцев согласилась на прямые мирные переговоры с Украиной, пишет The New York Times.

В статье отмечается, что по нефтяной отрасли России ударили сразу два фактора. Во-первых, с апреля снизились цены на нефть после решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) постепенно увеличивать добычу. Во-вторых, свое дело сделали западные санкции.

Как результат, по данным Министерства финансов, в прошлом году доходы России от нефти и газа упали почти на четверть. В связи с этим Кремль даже вынужден был повысить налоги. Поэтому, говорится в материале, российскому народу придется нести еще большее бремя войны, расходы на которую превышают около 170 миллиардов долларов в год.

После введенных в октябре президентом США Дональдом Трампом санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — их способность продавать сырую нефть существенно пострадала. Кроме того, Россия столкнулась с усиленным контролем за соблюдением ограничений против «теневого флота», который она использует для транспортировки нефти.

По словам эксперта по энергетике Центра Карнеги Сергея Вакуленко, из-за нынешнего глобального избытка предложения у покупателей теперь есть больше альтернатив российской нефти. Это позволяет им либо вообще отказываться от закупок, либо требовать значительно большие скидки, чтобы компенсировать риски работы с товарами под санкциями.

«Если бы не это заметное снижение цен на нефть, все эти меры были бы значительно менее эффективными», — сказал он.

Что касается падения цен на нефть, то, по данным Министерства экономики, средняя цена в декабре составляла 39 долларов за баррель против более 57 долларов в августе.

Проблем Москве добавляет и то, что Украина бьет дронами по связанным с Россией танкерам в Черном и Средиземном морях. Кроме того, украинские военные атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. Это вызвало топливные кризисы в нескольких регионах и заставило правительство временно запретить экспорт нефтепродуктов.

Как отметило издание, это не первый случай, когда Путину приходится иметь дело с падением цен на нефть. Но раньше у российского государства было больше вариантов. Оно могло сокращать расходы или позволить валюте ослабнуть, чтобы наполнить бюджет. Однако расходы на войну, которые составляют около 30% годового бюджета России, делают сокращение расходов крайне сложным.

А тем временем национальная валюта — рубль — остается сильной. Поддержанный ограничениями импорта и высокими процентными ставками, в 2025 году он вырос примерно на 45% по отношению к доллару США. Сильный рубль означает, что государство получает меньше денег за каждый проданный баррель сырой нефти, говорится в статье.

ри отсутствии других вариантов Кремлю остается только наращивать государственный долг, а также повышать налоги для граждан и бизнеса. Российское правительство также увеличило налоговую нагрузку на мелкие предприятия, такие как пекарни и магазины, что вызвало редкое возмущение среди их владельцев.

Бюджетный дефицит России в 2025 году достиг 72 млрд долларов — номинально самого высокого уровня с 2009 года. Экономист Владислав Надоршин отметил, что ожидает его дальнейшего роста в этом году.

«Ситуация усложняется, и очевидно, что темпы этого осложнения, естественно, вызывают беспокойство», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com