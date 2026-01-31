Белорусский пункт несокрушимости в Киеве продолжает работу 7 31.01.2026, 17:32

В морозы киевлян угощают чаем и драниками.

Несмотря на сильные морозы в Киеве, Белорусский пункт несокрушимости работает непрерывно. Здесь всегда можно выпить горячего чая, зарядить гаджеты и просто пообщаться. А два дня подряд в белорусском шатре киевлян угощали драниками, пишет «Радыё Рацыя».

Рассказывает белорусская волонтерка, бывшая политзаключенная Ирина Счастная:

— На самом деле поначалу было очень интересно. Драники готовили белорусы — то есть тёрли картофель с луком, добавляли яйцо. Потом жарить драники захотели наши ребята-воины. Они делали это по очереди. Затем приходили местные женщины — им тоже хотелось жарить эти драники. Сначала там даже была очередь из желающих их готовить, а потом люди с удовольствием угощались, говорили очень много слов благодарности. Говорили, что драники получились очень вкусными. Их было много — хватило даже на второй день. Нас, белорусов, благодарили за то, что в этот тяжелый момент, в такую критическую минуту мы здесь, рядом с ними.

Не только белорусы в эти непростые дни угощают киевлян своими блюдами. С понедельника в Киеве на улицах города будут раздавать журек. В связи с длительными перебоями с электричеством и прогнозами сильных морозов польские волонтеры организуют доставку 1000 литров польского супа в украинскую столицу. Организаторы называют эту акцию своеобразным «обменом теплом» между Польшей и Украиной, который демонстрирует поддержку и солидарность в сложные зимние дни.

