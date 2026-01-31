В Москве задержали разработчика бункеров для ядерной войны 6 31.01.2026, 17:42

Его обвиняют в получение взяток в особо крупном размере.

Силовики задержали в Москве руководителя Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова, который руководил разработкой модульного бункера «Куб-М», а также заместителя начальника института Игоря Сосунова, сообщает РБК. По словам источников издания в правоохранительных органах, задержанным предъявлено обвинение по статье о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), по которой обоим грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие направило в Замоскворецкий суд ходатайство об отправке Посохова под домашний арест, Сосунова же просят взять под стражу.

Сфера деятельности ВНИИ ГОЧС — это научные разработки в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций ЧС, включая развитие радиационной, химической и биологической защиты граждан. В 2015 году организация запустила разработку мобильного бункера «Куб-М», задача которого — обеспечить защиту от всех типов оружия, в том числе ядерного.

В декабре 2025 года Посохов, возглавляющий НИЦ «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС, рассказывал в интервью РБК, что первый опытный образец «Куб-М» был создан к концу 2017 года и после «решения всех юридических вопросов», на которые, по его словам, ушло шесть лет, лишь осенью 2024-го сооружение запустили в серийное производство в Дзержинске Нижегородской области.

«Куб-М», который в случае необходимости может быть изготовлен в течение одного-двух месяцев и размещается на поверхности земли, имеет три модификации: укрытие, противорадиационное укрытие и убежище, сообщал Посохов. Последняя конфигурация является наиболее мощной и должна защищать от поражающих факторов ядерного, химического, биологического оружия, обычных средств поражения, а также от патогенных микроорганизмов и токсинов при различных авариях. При этом все три вида «Куб-М» могут стать укрытием в случае атак беспилотников, отмечал он.

К концу 2025 года стоимость одного такого бункера оценивалась по меньшей мере в 30 млн рублей, рассказывал замдиректора завода — производителя «Элтехмаш» Антон Бутаков. Основные заказчики «Куб-М» — это коммерческие организации, которым необходимо обеспечить безопасность рабочей смены при возникновении ЧС, пояснял он.

