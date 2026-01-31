В Иране были слышны взрывы в разных регионах страны 15 31.01.2026, 17:59

Иранские военные в панике.

В субботу, 31 января, в Иране зафиксированы два взрыва в разных частях страны. В результате происшествий погибли пять человек, еще полтора десятка получили ранения. Израиль официально опроверг свою причастность к ударам, сообщает телеканал Sky News.

Первый взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. По данным местных СМИ, погиб один, и еще 14 человек получили ранения.

Взрыв произошел в восьмиэтажном здании, серьезно повредив этажи с первого по третий. Также сообщается о повреждении нескольких автомобилей и магазина. На кадрах с места событий, распространенных агентством Fars, видны разбросанные по земле обломки и стекло.

Второй инцидент случился более чем в 1000 километров от первого места — в городе Ахваз. Там, по словам местных чиновников, погибли четыре человека.

В социальных сетях появилась информация, что целью взрыва в Бендер-Аббасе был командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако полуофициальное агентство Tasnim назвало эти утверждения «полностью ложными» и заявило, что военный лидер не был целью атаки.

Причина взрывов пока неизвестна, власти ведут расследование. Израиль заявил о непричастности к обоим инцидентам.

Взрывы произошли в момент повышенной напряженности в регионе. Порт Бендер-Аббас находится в стратегически важном Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировой нефти.

В соцсетях также говорят о взрывах в городе Табриз и в самом Тегеране, но подтверждения этой информации пока нет.

Ситуация накаляется на фоне наращивания военного присутствия США. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана движется «большая армада», и предупредил: если страна не согласится на сделку, «мы увидим, что произойдет».

Кроме того, в Иране почти весь январь продолжались общенациональные протесты — вызванные экономическими проблемами, они переросли в попытку свержения режима. Демонстрации были жестко подавлены КСИР, число погибших, по некоторым данным, составило около 30 000.

