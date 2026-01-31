«Все закончится, как с Милошевичем» 10 31.01.2026, 18:17

Гиркин спрогнозировал Путину суд в Гааге.

Российское высшее руководство ожидает судьба Слободана Милошевича, бывшего президента Сербии, который был осужден Международным трибуналом по обвинению в военных преступлениях во время югославских войн и умер в тюрьме, заявил Игорь Гиркин (Стрелков). Так экс-глава «Минобороны» самопровозглашенной «ДНР», отбывающий срок в российской колонии за призывы к экстремизму, прокомментировал информацию о согласии Москвы на «энергетическое перемирие» между РФ и Украиной, которое, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова продлится до 1 февраля, сообщает The Moscow Times.

«На что рассчитывает наше руководство, я, честно говоря, не вполне понимаю. На прощение? Не будет его. На примирение? Не будет его. Все закончится, как с Милошевичем, теперь это уже совершенно очевидно», — написал Стрелков в телеграм-канале. По его мнению, Кремль пытается «играть в договорнячки» с Вашингтоном, который снабжает ВСУ оружием и боеприпасами, а Украина «тупо тянет время в расчете на то, что в войне на измор» она сможет победить Россию. Стрелков также заявил об «огромных» потерях российской армии в ходе длящегося почти четыре года вторжения. Согласно последнему докладу американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Россия потеряла на войне почти 1,2 млн человек, из которых только погибшими — 325 тысяч.

Стрелков, который называл сам себя застрельщиком войны на Донбассе в 2014 году, не в первый раз критикует российское руководство. В январе он опубликовал серию постов, в которых заявлял, что Россия стремительно движется к повторению Февральской революции 1917 года, а элиты пытаются продать страну, одобрив унизительное, по его мнению, мирное соглашение с Украиной, которое по сути является поражением в войне. Также бывший полковник ФСБ заявлял, что объемы лжи от чиновников и пропаганды бьет все исторические рекорды, а ситуация на фронте и экономике стремительно ухудшается.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по обвинению в причастности к катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17 в 2014 году. В январе 2024-го суд в Москве признал его виновным в «публичных призывах к экстремизму», приговорив к 4 годам лишения свободы. Основанием для обвинения стали два поста в телеграм-канале Стрелкова с критикой российских властей.

