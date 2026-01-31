Во Львове простились с белорусским добровольцем Алексеем Лазаревым 7 31.01.2026, 22:43

На церемонии выступил мэр города Андрей Садовый.

31 января во Львове простились с белорусским добровольцем Алексеем Лазаревым (позывной – Уж), погибшим 19 января при выполнении боевого задания, пишет «Белсат».

Церемония началась в 11:00 в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего процессия двинулась на площадь Рынок, где проходило общегородское прощание.

Мэр Львова Андрей Садовой выразил соболезнования и отметил боевой путь белоруса:

«Львов прощается с белорусом, который погиб, защищая Украину. Алексей Лазарев родился в Минске, но сознательно встал на сторону Украины с первых дней полномасштабной войны. Защищал Киев, воевал на юге и востоке, служил в полку имени Кастуся Калиновского и в 225-м батальоне».

Алексея Лазарева похоронят на поле почетных захоронений № 87 на улице Пасечной.

Алексей Лазарев стал добровольцем сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Весной 2022 года он и его будущая жена Вероника Янович поженились в Киеве, после чего оба присоединились к полку Калиновского. Позже Алексей перешел в 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ.

До войны Алексей работал инженером-программистом и принимал активное участие в политической жизни Беларуси. В 2019 году он выдвигался кандидатом в депутаты на парламентских выборах, став одним из самых молодых участников кампании. Из-за угрозы политического преследования после событий 2020 года он был вынужден покинуть родину.

Алексею было 27 лет.

