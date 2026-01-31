ВСУ опровергли ложь РФ о захвате населенного пункта Терноватое 31.01.2026, 18:37

Одну группу российских диверсантов ликвидировали, другую взяли в плен.

Российские пропагандисты распространили ложную информацию о якобы захвате Терноватого в Запорожской области, однако населенный пункт остается под контролем Украины. Об этом информирует пресс-служба сил обороны Юга в Telegram 31 января.

«Населенный пункт [Терноватое] находится как минимум в полутора десятках от линии боевого столкновения», – отмечают военные.

По их данным, противник применил свою так называемую излюбленную тактику инфильтрации. Несколько дней назад вражеская диверсионная группа, используя неблагоприятные погодные условия, тайно попала в населенный пункт и даже зафиксировала несколько мест для установки флагов с помощью дронов.

Украинские военные быстро провели разведку и зачистку населенного пункта. В итоге одну вражескую группу ликвидировали, а другую пленили с помощью наступательно-разведывательного комплекса (НРК).

Силы обороны опубликовали видео, подтверждающее контроль над населенным пунктом и нейтрализацию врага.

