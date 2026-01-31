Белорусский мастер создает уникальные механические часы из дерева

Белорусский мастер создает уникальные механические часы из дерева6
- 31.01.2026, 18:46
- 5,164
Все элементы механизмов изготавливаются вручную.
Белорусский резчик по дереву Андрей Мартынюк живет в деревне Станьково Дзержинского района и создает уникальные механические часы, полностью сделанные из дерева — без единой металлической детали.
Мастер показал журналистам, как собирает сложные механизмы исключительно из деревянных элементов, а также продемонстрировал другие свои работы: различные головоломки, астрономические часы с отображением фаз Луны, композиции с портретами известных лиц и другие подвижные конструкции.
Самым масштабным произведением в мастерской мастера является мини-театр на всю стену. Внутри двигаются кукольные фигурки, и, как отмечает Андрей, каждая из них имеет реального прототипа среди жителей его деревни.
По образованию Мартынюк — инженер электросвязи. Резьбой по дереву он сначала занимался для души, но со временем это хобби стало делом всей жизни. В своем творчестве мастер соединил точную технику и художественную резьбу.
Перед созданием каждого механизма Андрей делает очень точные расчеты, разрабатывает 3D-модель на компьютере, и только после этого приступает к работе на станках. Все детали шлифуются и подгоняются вручную с максимальной точностью, почти как в ювелирном деле.