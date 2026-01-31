Сикорский поддержит номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира

Сикорский поддержит номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира7
- 31.01.2026, 19:19
Но только при одном условии.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что готов поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если президент США сможет обеспечить «справедливый мир» в Украине. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Варшаве со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем, сообщает TVP World.
Сикорский подчеркнул, что в случае достижения такого мира Трамп заслуживает соответствующего признания. Министр добавил, что лично подпишет номинацию на Нобелевскую премию мира, если это произойдет.
Люксембургский министр согласился с Сикорским. Он отметил, что можно создать комитет поддержки, если будет достигнуто мирное урегулирование.
СМИ сообщает, что инициатива по признанию Трампа Нобелевским комитетом была начата Майком Джонсоном, спикером Палаты представителей США, и Амиром Оханой, спикером Кнессета Израиля.
По информации TVP World, письмо с просьбой заручиться поддержкой спикеров парламентов и других высокопоставленных чиновников поступило в пятницу в нижнюю палату парламента Польши. Спикер Сейма Владимеж Чажастый сообщил, что предоставит свое взвешенное мнение по этому вопросу в понедельник.