Сикорский поддержит номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира 7 31.01.2026, 19:19

7,454

Но только при одном условии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что готов поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если президент США сможет обеспечить «справедливый мир» в Украине. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Варшаве со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем, сообщает TVP World.

Сикорский подчеркнул, что в случае достижения такого мира Трамп заслуживает соответствующего признания. Министр добавил, что лично подпишет номинацию на Нобелевскую премию мира, если это произойдет.

Люксембургский министр согласился с Сикорским. Он отметил, что можно создать комитет поддержки, если будет достигнуто мирное урегулирование.

СМИ сообщает, что инициатива по признанию Трампа Нобелевским комитетом была начата Майком Джонсоном, спикером Палаты представителей США, и Амиром Оханой, спикером Кнессета Израиля.

По информации TVP World, письмо с просьбой заручиться поддержкой спикеров парламентов и других высокопоставленных чиновников поступило в пятницу в нижнюю палату парламента Польши. Спикер Сейма Владимеж Чажастый сообщил, что предоставит свое взвешенное мнение по этому вопросу в понедельник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com