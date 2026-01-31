Стартап с белорусскими корнями подписал контракт с Microsoft 3 31.01.2026, 19:29

4,480

Сумма сделки оценивается в $750 млн.

Американский стартап Perplexity, одним из основателей которого является белорус Денис Ярац, заключил масштабное соглашение с корпорацией Microsoft. Сумма сделки, по данным агентства Bloomberg, составляет $750 млн.

Соглашение, рассчитанное на три года, предоставит стартапу доступ к облачной инфраструктуре Microsoft Azure. Это позволит Perplexity расширить технологические возможности и укрепить свою независимость, поскольку до этого основным облачным партнером компании был Amazon.

Кроме того, Perplexity сможет использовать через программу Microsoft Foundry различные модели искусственного интеллекта, включая разработки ведущих игроков рынка, таких как OpenAI, Anthropic и xAI.

Как объяснили в Perplexity, ключевой целью партнерства является получение доступа к самым передовым ИИ-моделям для дальнейшего развития своего продукта. В свою очередь Microsoft официально не комментирует условия сделки.

Таким образом, стартап с белорусскими корнями не только привлек значительные ресурсы, но и заручился поддержкой одного из технологических гигантов, что может стать важным этапом в его развитии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com