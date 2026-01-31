Страны Балтии создают единое пространство военной мобильности 4 31.01.2026, 19:39

Соглашение подписали министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии.

Министры обороны Балтии договорились в пятницу о создании единого пространства военной мобильности, которое упростит передвижение войск, усилит оборону восточного фланга НАТО и сократит бюрократию в кризисных ситуациях.

Соответствующее соглашение было подписано в Таллинне 30 января, сообщает err.ee.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, данная договоренность в первую очередь направлена на сокращение бюрократических процедур при совместных закупках, передаче вооружения и перемещении военных между странами.

«Это для нас очень важно, потому что если мы поедем на учению в Латвию, то очень много бумаг нужно делать. Теперь мы попробуем сделать, чтобы таких бумаг почти не было, или если нужно, то очень мало», — пояснил Певкур.

Проект военной мобильности, запущенный в 2023 году при координации НАТО, направлен на обеспечение беспрепятственного передвижения вооруженных сил между странами. В перспективе он должен охватить всю Европу.

«В случае необходимости литовская военная техника сможет беспрепятственно перемещаться для защиты Риги, эстонская артиллерия — поддерживать Вильнюс, латвийские силы — усилить Таллинн, и наоборот. В период кризиса каждый час имеет значение, и бюрократические барьеры не должны замедлять наши оборонные и сдерживающие возможности», — сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии также обсудили вопросы укрепления безопасности НАТО и повестку предстоящей встречи министров обороны стран Альянса.

«Мы вместе строим НАТО и убеждены, что альянс останется краеугольным камнем нашей безопасности. В этой связи особенно важно, чтобы мы вносили весомый вклад. Инвестируя около 5% ВВП в оборону, мы демонстрируем лидерство и подаем пример другим странам, показывая, что в безопасность необходимо инвестировать уже сейчас», — сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В недавно опубликованной оборонной стратегии США вновь подчеркивается намерение сократить участие в обеспечении безопасности Европы. В настоящее время в каждой из стран Балтии размещен американский батальон. Министры обороны трех стран Балтии намерены продолжить работу по укреплению оборонного сотрудничества с США.

«Сегодня мы видим, что в течение года было принято множество решений по разным направлениям, причем некоторые из них впоследствии пересматривались. Поэтому утверждать, что текущая ситуация сохранится на год, два или три, невозможно. В связи с этим мы должны работать над тем, чтобы эти отношения оставались хорошими», — сказал Певкур.

