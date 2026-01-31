ВСУ уничтожили автомобиль с российскими оккупантами в центре Мирнограда 31.01.2026, 20:04

За город продолжаются упорные бои.

Операторы FPV-дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили автомобиль с оккупантами в центре Мирнограда.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», пятеро российских военных пытались воспользоваться неблагоприятными погодными условиями и заехать на автомобиле на скорости в центр города.

Несмотря на непогоду, украинская аэроразведка обнаружила передвижение противника и передала координаты операторам ударных FPV-дронов.

В результате один оккупант ликвидирован, четверо - ранены. Транспорт - уничтожен.

Бойцы 79-й ОДШБр продолжают проводить поисково-ударные действия в Мирнограде и его окрестностях, где оперативная ситуация остается сложной.

«Оккупанты не оставляют попыток накопления в центральной части города, где продолжаются стрелковые бои. Кроме малых пехотных групп, враг кое-где пытается применять легкие транспортные средства для быстрого прорыва вглубь населенного пункта», - добавляется в комментариях к видео.

