Уиткофф увидел «надежду» после встречи с посланцем Путина

Уиткофф увидел «надежду» после встречи с посланцем Путина12
- 31.01.2026, 20:36
- 4,200
Спецпосланник США назвал переговоры «продуктивными».
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о «конструктивных и продуктивных встречах» со спецпосланником правителя РФ Кириллом Дмитриевым.
Об этом он написал в сети Х.
«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта в Украине», – написал он.
По его словам, кроме него самого, в состав американской делегации входили министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
«Эта встреча вселяет в нас надежду, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарна президенту США за его важную роль в поиске прочного и длительного мира», – написал Уиткофф.