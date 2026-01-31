Уиткофф увидел «надежду» после встречи с посланцем Путина 12 31.01.2026, 20:36

Спецпосланник США назвал переговоры «продуктивными».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о «конструктивных и продуктивных встречах» со спецпосланником правителя РФ Кириллом Дмитриевым.

Об этом он написал в сети Х.

«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта в Украине», – написал он.

По его словам, кроме него самого, в состав американской делегации входили министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

«Эта встреча вселяет в нас надежду, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарна президенту США за его важную роль в поиске прочного и длительного мира», – написал Уиткофф.

