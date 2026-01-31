Киев восстанавливает системы жизнеобеспечения после массового отключения света
- 31.01.2026, 20:54
Больше всего пострадал правый берег столицы Украины.
После массового отключения света в субботу, 31 января, Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города. По состоянию на вечер отопления не было в 3 419 многоэтажках.
Подавляющее большинство из них расположены на правом берегу столицы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.
Он отметил, что авария привела к остановке водо- и теплоснабжения. На левом берегу поставки воды уже восстановили. По состоянию на 18:30 субботы, на пониженном давлении система водоснабжения работала в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах правобережья.
«Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам», – заверил городской голова.