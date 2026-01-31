Киев восстанавливает системы жизнеобеспечения после массового отключения света 31.01.2026, 20:54

2,332

Больше всего пострадал правый берег столицы Украины.

После массового отключения света в субботу, 31 января, Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города. По состоянию на вечер отопления не было в 3 419 многоэтажках.

Подавляющее большинство из них расположены на правом берегу столицы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что авария привела к остановке водо- и теплоснабжения. На левом берегу поставки воды уже восстановили. По состоянию на 18:30 субботы, на пониженном давлении система водоснабжения работала в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах правобережья.

«Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам», – заверил городской голова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com