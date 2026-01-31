закрыть
8 мая 2026, пятница, 21:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киев восстанавливает системы жизнеобеспечения после массового отключения света

  • 31.01.2026, 20:54
  • 2,332
Киев восстанавливает системы жизнеобеспечения после массового отключения света

Больше всего пострадал правый берег столицы Украины.

После массового отключения света в субботу, 31 января, Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города. По состоянию на вечер отопления не было в 3 419 многоэтажках.

Подавляющее большинство из них расположены на правом берегу столицы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что авария привела к остановке водо- и теплоснабжения. На левом берегу поставки воды уже восстановили. По состоянию на 18:30 субботы, на пониженном давлении система водоснабжения работала в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах правобережья.

«Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам», – заверил городской голова.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров