«Такого в Минске еще не было!» 31.01.2026, 21:01

В новом костеле столицы готовятся к установке органа.

В недавно освящённом католическом храме Божьего Тела на улице Герасименко на окраине Минска, где служат отцы кармелиты босые, вскоре появится орган. Об этом сообщил в Threads отец Сергей Трыстень, настоятель монашеской общины кармелитов в Минске, пишет Katolik.life.

«Скоро в костёле установят новый электронный концертный орган. Будет инаугурация и концерты. Такого в Минске еще не было! Приглашаем! Это будет бомба!», — в немного неожиданном стиле написал монах.

«Взорвать» Threads почти получилось — пост «залетел» и набрал уже свыше 6 тысяч просмотров и сотни реакций. Интересно, что отец Сергей написал сообщение на русском языке, хотя раньше всегда писал по-белорусски, и в тренде этой соцсети сейчас именно белорусский язык.

Настоятель добавил, что инструмент должны доставить уже в феврале и показал, каким этот орган будет.

