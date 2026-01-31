закрыть
8 мая 2026, пятница, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Советник Фицо покинул пост после публикаций о связях с Эпштейном

4
  • 31.01.2026, 21:19
  • 6,986
Советник Фицо покинул пост после публикаций о связях с Эпштейном
Мирослав Лайчак

Премьер-министр Словакии принял его отставку.

Советник премьер-министра Словакии по вопросам национальной безопасности Мирослав Лайчак подал в отставку после обнародования его связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом премьер-министр Роберт Фицо сообщил на своей странице в Facebook, передает Aktuality.

Фицо объявил, что принимает отставку Лайчака с поста советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Премьер-министр также вновь раскритиковал СМИ в связи с Лайчаком, назвав их лицемерными. По его словам, заголовки в СМИ «настолько пафосные, как будто речь идет об отставке президента», а не «одного из членов консультативного совета премьер-министра».

«Миро в очередной раз продемонстрировал, что является прекрасным дипломатом, и я принимаю его предложение о прекращении сотрудничества, хотя мы все, а не только я, теряем невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике», – сказал Фицо в видео.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров