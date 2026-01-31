Советник Фицо покинул пост после публикаций о связях с Эпштейном

Советник Фицо покинул пост после публикаций о связях с Эпштейном4
- 31.01.2026, 21:19
Премьер-министр Словакии принял его отставку.
Советник премьер-министра Словакии по вопросам национальной безопасности Мирослав Лайчак подал в отставку после обнародования его связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Об этом премьер-министр Роберт Фицо сообщил на своей странице в Facebook, передает Aktuality.
Фицо объявил, что принимает отставку Лайчака с поста советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности.
Премьер-министр также вновь раскритиковал СМИ в связи с Лайчаком, назвав их лицемерными. По его словам, заголовки в СМИ «настолько пафосные, как будто речь идет об отставке президента», а не «одного из членов консультативного совета премьер-министра».
«Миро в очередной раз продемонстрировал, что является прекрасным дипломатом, и я принимаю его предложение о прекращении сотрудничества, хотя мы все, а не только я, теряем невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике», – сказал Фицо в видео.