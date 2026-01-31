В Минске заработали мобильные пункты обогрева 5 31.01.2026, 21:22

Волонтеры предлагают горячий чай и теплые вещи.

В связи с усилением холодов Белорусский Красный Крест развернул в столице мобильные пункты обогрева. На пунктах дежурят волонтеры, помощь предлагают всем, кто оказался на улице в мороз: от случайных прохожих до людей без определенного места жительства, сообщает «Минск-Новости».

Один из пунктов открылся в субботу на Партизанском проспекте, возле входа на рынок «Тутэйшы». Там волонтерами были учащиеся Минского торгово-экономического колледжа, но вообще в добровольной дружине самые разные люди, есть даже пенсионеры.

На пунктах волонтеры предлагают бесплатный горячий чай. Есть одеяла на случай, если придется срочно отогревать сильно замерзшего человека. Особое внимание уделяют людям без определенного места жительства. Для бездомных и нуждающихся есть запас теплых вещей: куртки, шапки, шарфы и обувь.

Все места размещения согласовывались с районными администрациями, выбирались точки, где помощь нужнее всего: оживленные места, пункты приема вторсырья и так далее.

Мобильные пункты продолжат работу в воскресенье, 1 февраля. Скорее всего, волонтеры выйдут на дежурство и в начале следующей недели, 2 и 3 февраля, так как в эти дни продолжатся очень сильные морозы.

Красный Крест также призвал минчан обращать внимание на людей на улицах, которым требуется помощь. Им можно по крайней мере подсказать, куда обратиться за теплыми вещами (районные организации Красного Креста в столице и регионах).

