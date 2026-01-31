8 мая 2026, пятница, 21:57
Зеленский назвал причину сегодняшнего блэкаута в Украине

  • 31.01.2026, 21:31
Внешнего вмешательства в работу энергосистемы не было.

Причиной масштабной аварии в украинской энергосистеме, которая привела к масштабным отключениям по всей стране, скорее всего, стала погода. А именно - обледенелые линии электропередач. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, расследование продолжается, однако признаков внешнего вмешательства или кибератаки не обнаружено.

«Утром произошла технологическая авария на сети. Две линии - между Румынией и Молдовой и на территории Украины - перестали работать. Причины подробно выясняются. По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератак. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматическое отключение», - сообщил президент Украины.

Он отметил, что самая сложная ситуация сейчас в Киеве, также блэкаут затронул центральную и восточную части страны, в частности Винницкую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. По его словам, в целом ситуацию в энергосистеме удалось вернуть к состоянию, предшествовавшему аварии. Сейчас продолжается стабилизация и восстановление системы.

