Зеленский назвал причину сегодняшнего блэкаута в Украине

Зеленский назвал причину сегодняшнего блэкаута в Украине3
- 31.01.2026, 21:31
Внешнего вмешательства в работу энергосистемы не было.
Причиной масштабной аварии в украинской энергосистеме, которая привела к масштабным отключениям по всей стране, скорее всего, стала погода. А именно - обледенелые линии электропередач. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам президента, расследование продолжается, однако признаков внешнего вмешательства или кибератаки не обнаружено.
«Утром произошла технологическая авария на сети. Две линии - между Румынией и Молдовой и на территории Украины - перестали работать. Причины подробно выясняются. По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератак. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматическое отключение», - сообщил президент Украины.
Он отметил, что самая сложная ситуация сейчас в Киеве, также блэкаут затронул центральную и восточную части страны, в частности Винницкую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. По его словам, в целом ситуацию в энергосистеме удалось вернуть к состоянию, предшествовавшему аварии. Сейчас продолжается стабилизация и восстановление системы.