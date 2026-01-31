Джеффри Эпштейн несколько раз посещал Беларусь 13 31.01.2026, 21:39

Скандальный финансист останавливался в Минске и переводил деньги родственникам своей возлюбленной.

Вместе со своей возлюбленной, белорусской Кариной Шуляк скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн посещал ее родителей, узнало из недавно опубликованных «файлов Эпштейна» «Еўрарадыё». Из ранее опубликованных документов следовало, что миллионер несколько раз переводил им деньги.

В визовой анкете Эпштейн указывал адрес Koritskogo, 8 — минский адрес семьи Шуляк. Как писала в одном из писем сама девушка, они планировали остановиться в ее family house. Из переписки за 2018 год следует, что тогда они останавливались в Marriott.

В одном из писем помощник Эпштейна жаловался, что белорусский консул дал влиятельному миллионеру визу не на год, а на два месяца.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям.

В 2008 году он признал вину по делу о подстрекательстве к проституции, в том числе в отношении несовершеннолетних, и был приговорен к 18 месяцам заключения, которые отсидел не полностью. В 2011 году Эпштейн вышел на свободу, отбыв 13 месяцев в тюрьме.

7 июля 2019 года его снова арестовали, а через месяц, 10 августа, бизнесмен совершил самоубийство в тюремной камере в Нью-Йорке. Ему грозило до 45 лет заключения, и против финансиста готовы были свидетельствовать десятки свидетелей и потерпевших.

Нынешний президент США Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн дружили на протяжении многих лет, но в середине 2000-х, как говорил Трамп, поссорились.

